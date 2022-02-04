Van'da çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı - Son Dakika

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 62 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 28 Ocak ile 4 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 62 şüpheli hakkında işlem yapıldı.