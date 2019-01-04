Son Dakika Haberleri: Van'da 62 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Van'da 62 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

1 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 62 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 62 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 62 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Başkale'de 32 ve Gürpınar ilçesinde ise 30 olmak üzere toplan 62 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar Van'da eksi 6, Bitlis'te eksi 2, Muş'ta eksi 5 ve Hakkari'de ise eksi 9 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 4, Bitlis'te 1, Muş'ta 1 ve Hakkari'de eksi 2 derece olması beklenmektedir. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:31 Kaynak: İHA

Bitlis, Muş, Kar, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



200 Yılı Aşkın Süredir Bölgede Üretilen Van Otlu Peyniri Tescillendi Meteoroloji'nin Kar Uyarısı Sonrası Teyakkuza Geçen İBB Ekipleri Hazırlıklarını Tamamladı

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 2 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Son Dakika! GSS ve SGK Prim Borçlarını Yapılandıranların Son Ödeme Tarihi 28 Şubat'a Kadar Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 11:09:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 62 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]