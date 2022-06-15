620 kilogram kaçak avlanılan inci kefali ele geçirildi - Son Dakika
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620 kilogram kaçak avlanılan inci kefali ele geçirildi

15.06.2022 15:35

Van'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 550 metre uzunluğunda 3 misina ağı ve ağlara takılı 620 kilogram inci kefali ele geçirdi, canlı olan 240 kilogram balığı suya bıraktı.

Van'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 550 metre uzunluğunda 3 misina ağı ve ağlara takılı 620 kilogram inci kefali ele geçirdi, canlı olan 240 kilogram balığı suya bıraktı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Akköprü ve Kurubaş derelerinin Van Gölü'ne döküldüğü alanda yaptıkları denetimlerde, suya bırakılan 550 metre uzunluğunda 3 misina ağına ve ağa takılı halde 620 kilogram inci kefali ele geçirdi.

Canlı olan 240 kilogram balık, görevlilerce ağlardan kurtarılarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Üreme döneminde avlanması yasak olan ince kefallerinin yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göçü sırasında kaçak avlanılmasının önlenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Jandarma, Sahil Güvenlik, Emniyet Müdürlüğü görevlileri gece gündüz denetimlerini sürdürüyor.

620 kilogram kaçak avlanılan inci kefali ele geçirildi
620 kilogram kaçak avlanılan inci kefali ele geçirildi
620 kilogram kaçak avlanılan inci kefali ele geçirildi
620 kilogram kaçak avlanılan inci kefali ele geçirildi

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Sahil hatlarında kaçak avlanılan 1,5 ton kara midye ele geçirildi Sahil hatlarında kaçak avlanılan 1,5 ton kara midye ele geçirildi Sahil hatlarında kaçak avlanılan 1,5 ton kara midye ele geçirildi Sahil hatlarında kaçak avlanılan 1,5 ton kara midye ele geçirildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 620 kilogram kaçak avlanılan inci kefali ele geçirildi - Son Dakika

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