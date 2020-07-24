Van'da 623 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 623 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen D.U'yu X-ray cihazından geçtiği sırada şüphe üzerine durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş 123 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Öte yandan, İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'nde devriye gezen ekipler, şüphelendikleri ticari taksiyi durdurdu.

Araçta yapılan aramada 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Takside yolcu olarak bulunan İ.Ö'ye ait evdeki aramada da hassas terazi ve uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü B.Ü, ticari taksideki İ.Ö. ile M.N.T. ve havalimanında yakalanan D.U, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.