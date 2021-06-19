Van'da 625 keklik doğaya bırakıldı - Son Dakika

Van'da 625 keklik doğaya bırakıldı

Van'da 625 keklik doğaya bırakıldı Van'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü tarafından 625 kınalı keklik doğaya salındı.

Van'da 625 keklik doğaya bırakıldı VAN - Van'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü tarafından 625 kınalı keklik doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 2021 Yılı Kanatlı Av Hayvanı Salım Programı kapsamında, Keklik popülasyonunu artırmak ve yaban hayatının desteklenmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 mahallede bulunan alanlara muhtarlar ile birlikte toplam 625 adet Kınalı Keklik salımı gerçekleştirildi.

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