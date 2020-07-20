Van'da 63 bin 830 tablet kaçak ilaç ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Edremit ilçesinde yolcu minibüsünde 63 bin 830 tablet kaçak ilaç ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerinde haksız kazanç sağlamaya çalışanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş Mahallesi'nde kontrol noktasında durdurduğu minibüste arama yaptı.



Aramada, araçta yolcu olan S.P'ye ait faturasız 63 bin 830 tablet kaçak ilaç bulundu.

Gözaltına alınan S.P. hakkında "5607 sayılı Kanun'a muhalefet etmek" suçundan işlem yapıldı.