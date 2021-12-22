VAN'DA 633 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI - Son Dakika

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 633 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. 250 araç ve 650 personelle kapanan yolların açılması için çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kentte dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle 633 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi, 250 araç ve 650 personelle yolların açılması için çalışma başlattı. Gürpınar ilçesinin Kırkgeçit bölgesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, grup yollarında karın yanı sıra tipiyle de mücadele ediyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ayrıca kent merkezi ile kırsal kesimlerde olası buzlanma ve don olaylarına karşı da tedbir aldı.