Van'da 64 şahıs hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Van'da 64 şahıs hakkında işlem yapıldı

13.05.2022 14:25
Van'da 64 şahıs hakkında işlem yapıldı

Van'da değişik suçlardan 64 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da değişik suçlardan 64 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6-12 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında, değişik suçlara ilişkin 64 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

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Kamu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 64 şahıs hakkında işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 64 şahıs hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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