Van'da 64 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı - Son Dakika
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Van'da 64 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı

18.06.2022 11:05
Van'da 64 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı

Van'da polis ekipleri bir haftalık çalışmaları çerçevesinde daha önce farklı suçlara karıştığı tespit edilen 64 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

Van'da polis ekipleri bir haftalık çalışmaları çerçevesinde daha önce farklı suçlara karıştığı tespit edilen 64 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 10-16 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında;17 şahıs 5607 Sayılı Kanuna muhalefet, 8 şahıs kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurma, 5 şahıs bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, 4 şahıs yaralama, 4 şahıs göçmen kaçakçılığı, 3 şahıs herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık, 2 şahıs 6136 sayılı kanuna muhalefet, 2 şahıs kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, 1 şahıs terör örgütü propagandası yapma, 1 şahıs 1072 sayılı kanuna aykırılık (2 dosya, 1 şahıs bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık - bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık (2 dosya), 1 şahıs bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık - mala zarar verme - askeri ceza kanununa muhalefet, 1 şahıs cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 1 şahıs cinsel taciz, 1 şahıs hakaret-tehdit, 1 şahıs hırsızlık, 1 şahıs hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, 1 şahıs hükümlü ve tutuklunun kaçması, 1 şahıs kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık, 1 şahıs karşılıksız yararlanma, 1 şahıs konut dokunulmazlığını ihlal etme - mala zarar verme - bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, 1 şahıs mala zarar verme, 1 şahıs silahla tehdit, 1 şahıs şantaj - özel hayatın gizliliğini ihlali, 1 şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, 1 şahıs 5846 Sayılı Kanuna muhalefet, 1 şahıs resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin 64 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 64 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı - Son Dakika

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