Van'da 65 kurusıkı tabanca ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 65 kurusıkı tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 65 kurusıkı tabanca ele geçirildi

6 saat önce

VAN'ın Edremit ilçesinde bir evde yapılan aramada 65 kurusıkı tabanca ile 50 bin 250 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Van'da 65 kurusıkı tabanca ele geçirildi, System.String[]

VAN'ın Edremit ilçesinde bir evde yapılan aramada 65 kurusıkı tabanca ile 50 bin 250 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ticareti yapan kişilere yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında merkez Edremit ilçesi Eski Camii Mahallesi'nde bir evde arama yaptı. Evde yapılan aramada 65 kurusıkı tabanca, 65 şarjör ve 50 bin 250 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:51 Kaynak: DHA

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