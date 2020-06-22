Van'da 650 kişiyi istihdam edecek çağrı merkezi açılıyor - Son Dakika

Van'da 650 kişiyi istihdam edecek çağrı merkezi açılıyor

Van'da Türk Telekom Grubu şirketi AssisTT'in açacağı çağrı merkezi, 650 kişinin istihdamını sağlayacak.

Van'da 650 kişiyi istihdam edecek çağrı merkezi açılıyor, System.String[]

Van'da Türk Telekom Grubu şirketi AssisTT'in açacağı çağrı merkezi, 650 kişinin istihdamını sağlayacak.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Türk Telekom Grubu şirketi AssisTT'in açacağı çağrı merkezi binasında incelemelerde bulunarak şirketin İdare İşleri Operasyon Müdürü Ahmet Öznaneci'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, firmanın Van'da yaklaşık bir yıldır çağrı merkezi kurma çalışması yürütüldüğünü belirtti. Çağrı merkezinin açılmasının kentte gençlere iş imkanı sağlaması noktasında önemli olduğunu ifade eden Vali Bilmez, "İlimizin işsizliğine bir nebzede olsa katkı sunacak bu çağrı merkezinde 650 gencimiz ağustos ayında işe başlayacak. Bu sayının kısa bir süre sonra 1500'e çıkacağını umut ediyoruz. Firmanın böyle bir çabası var. 650 gencin işe başlayacak olmasını göz önünde bulundurarak firmanın teklif ettiği kirayı kabul eden bina sahibi ve iş insanı Zahir Kandaşoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.


Çimento ve şeker fabrikasından daha fazla istihdam sağlayacak olan çağrı merkezinin faaliyete geçtikten sonra istihdamı en fazla olan işletme olacağının altını çizen Bilmez, yatırımın hayata geçiyor olmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.


650 kişiye yeni istihdam sağlayacak olan çağrı merkezinin ağustostan itibaren hizmete gireceğini dile getiren Operasyon Müdürü Ahmet Öznaneci ise "Yer bulma konusunda valimiz ile iş insanı Zahir Kandaşoğlu bize destek verdi. Çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Van'a büyük bir çağrı merkezi açarak hizmete başlayacağız. Bu çağrı merkezi Van'a ve bu ülkenin evlatlarına hayırlı olsun" diye konuştu.


İlde istihdamı sağlayacak çağrı merkezine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden bina sahibi Kandaşoğlu da "Valimizin teşvikiyle binamızı çağrı merkezine kiraladık. Uzun vadede iki bin kişi bu merkezde iş sahibi olacak. Yüksek bir kira talebinde bulunmadık. Van'daki işsizliğin azalmasına katkı sağlamak adına çağrı merkezinin şartlarını kabul ettik. İşe başlayacak gençlere şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - VAN

Türk Telekom, Van, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 11:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van'da 650 kişiyi istihdam edecek çağrı merkezi açılıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,3 liradan işlem görüyor Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
Anne her cinste anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü Anne her cinste anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü         
17:16
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti         
17:04
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin         
16:54
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti 20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti         
16:53
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü         
16:40
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş         
16:39
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:34
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı         
16:33
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı         
16:22
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı         
16:17
Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti         
16:17
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı         
15:59
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı         
15:57
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı         
15:56
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi         
15:47
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek         
15:44
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı         
15:30
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu         
15:25
Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi         
15:20
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı         
15:19
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor         
15:17
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor         
15:14
AKOM'dan İstanbul için önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak yağış uyarısı AKOM'dan İstanbul için önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak yağış uyarısı         
15:14
Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak         
15:10
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz         
15:10
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin         
15:04
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar         
15:03
100 kişilik fabrikada 4 kişide korona çıktı! İşçiler fabrikanın kararına isyan edip hastaneye koştu 100 kişilik fabrikada 4 kişide korona çıktı! İşçiler fabrikanın kararına isyan edip hastaneye koştu         
14:52
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti         
14:48
Edirne Keşan'da Edirne Keşan'da "Selfie yapan kadın" heykelinin elindeki telefon çalındı         
14:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 17:26:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da 650 kişiyi istihdam edecek çağrı merkezi açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei