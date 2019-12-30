Van'da 656 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da 656 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 656 adet tarihi eser ele geçirildi

6 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Gevaş ilçesinde 656 adet tarihi eser ele geçirildi.

Van'da 656 adet tarihi eser ele geçirildi, System.String[]

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Gevaş ilçesinde 656 adet tarihi eser ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş ilçesi Yoldöndü Karakol Komutanlığı ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden bir şüpheli şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada; Roma ve Bizans dönemine ait 544 adet sikke, Orta Çağ dönemine ait 18 adet yüzük, 18 adet broş, 6 adet ok ucu, 1 adet mühür ve 69'u muhtelif olmak üzere toplam 656 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalan şüpheli şahıs gözaltına alındı. - VAN

Gevaş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucuyu "Çiko" buldu
Beylikdüzü'nde ilkokul çatısı fırtına nedeniyle uçtu Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü Hastalarına öncelik verilmeyince muayene odasını dağıttılar

Son Dakika Haberleri
15:17 Sudan'da protestocuyu işkence ederek öldüren 27 güvenlik görevlisine idam cezası - Son Dakika Haber
15:17 Çavuşoğlu tezkere konusunda İYİ Parti'yi ziyaret etti-Aktuel - Son Dakika Haber
15:16 Sobadan sızan karbonmonoksit gazı yaşlı kadını zehirledi - Son Dakika Haber
15:15 Didim'de yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu - Son Dakika Haber
15:14 Kandil'de yakalanan teröristler Van'a getirildi - Son Dakika Haber
15:00 Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü - Son Dakika Haber
14:45 Hastalarına öncelik verilmeyince muayene odasını dağıttılar - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 15:22:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da 656 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]