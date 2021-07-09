66 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Edremit ve Başkale ilçelerinde 66 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması suçunu işleyenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Edremit ilçesinde bir araçta narkotik madde arama köpeği "Rexo" ile yapılan aramalarda 60 paket halinde 62 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

Başkale ilçesinde de bir araçta ahşap malzeme içerisine zulalanmış 4 kilo 90 gram afyon sakızı bulundu.

Şüpheli A.A. ve N.Y. gözaltına alındı.