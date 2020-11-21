Van'da 66 kilogram toz esrar ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 66 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal ve ticaretiyle mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

İstihbari çalışmalarda 20 Kasım'da Gürpınar ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine arazide yapılan aramada, şüpheli A.T. 66 kilogram toz esrar ile yakalandı.

Gözaltına alınan A.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.