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Van'da 66 şahıs hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Van'da 66 şahıs hakkında işlem yapıldı

11.02.2022 16:59
Van'da 66 şahıs hakkında işlem yapıldı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 66 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 66 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce 4-11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında değişik suçlara ilişkin 66 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

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Polis, Kamu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 66 şahıs hakkında işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 66 şahıs hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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