Son Dakika Haberleri: Van'da 67 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'da 67 Düzensiz Göçmen Yakalandı

51 dakika önce

Van'ın Muradiye ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 67 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 67 düzensiz göçmen yakalandı.

Muradiye Alpaslan Jandarma ve Erciş Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Erciş kara yolunda göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, uygulama noktası yakınlarında düzensiz göçmenleri indirip kaçmaya çalışan Ç.E'nin kullandığı minibüsü durdurdu.

Kaçak yollarla yurda giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca ekiplerden kaçmaya çalışan T.K. yönetimindeki minibüs takip sonucu durduruldu. Araçta Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheliler Ç.E. ile T.K'ye 9 bin 389 lira ve araçlara 5 bin 330 lira cezai işlem uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:08 Kaynak: AA

Erciş, Jandarma, Muradiye, Van, Kültür Sanat
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