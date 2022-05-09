Van'da 67 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 67 kilogram eroin ele geçirildi

09.05.2022 09:13
Van'da 67 kilogram eroin ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 67 kilogram eroin ele geçirilirken, 11 şüpheli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 67 kilogram eroin ele geçirilirken, 11 şüpheli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 2-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 67 kilo 132 gram eroin, 52,32 gram metamfetamin, 3,3 gram esrar, 68 adet ecstasy ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 11 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da 67 kilogram eroin ele geçirildi
Van'da 67 kilogram eroin ele geçirildi

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Polis, Eroin, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 67 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 67 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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