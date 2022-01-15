Van'da 67 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı - Son Dakika

Van İl Emniyet Müdürlüğü, daha önce değişik suçlara karıştığı tespit edilen 67 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğümüzce 7 -14 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında; 16 şahıs 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, 6 şahıs Göçmen Kaçakçılığı, 5 şahıs Tehdit, 4 şahıs Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, 3 şahıs Kasten Yaralama, 2 şahıs Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama, 2 şahıs Dolandırıcılık (3 Dosya), 2 şahıs İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma, 2 şahıs Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak, 2 şahıs Silahla Tehdit, 2 şahıs Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, 1 şahıs Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık, 1 şahıs Askeri Kanuna Muhalefet, 1 şahıs Basit Yaralama, 1 şahıs Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık - Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması, 1 şahıs Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık, 1 şahıs Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma (2 Dosya), 1 şahıs 1072 Sayılı Kanuna Muhalefet, 1 şahıs Fuhuşa Teşvik, 1 şahıs Hakaret, 1 şahıs Hakaret - Basit Yaralama, 1 şahıs Hırsızlık, 1 şahıs Hırsızlık - İşyeri Dokunulmazlığının İhlali, 1 şahıs Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık, 1 şahıs Karşılıksız Yararlanma, 1 şahıs Kasten Öldürme, 1 şahıs Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, 1 şahıs Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, 1 şahıs Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama, 1 şahıs Şantaj, 1 şahıs Terör Örgütü Propagandası Yapmak, 1 şahıs FETÖ/ PDY Suçlarına ilişkin 67 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak İlimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN