Van'da 670 Bin TL Değerinde 112 Bin 241 Adet Tıbbi İlaç Ele Geçirildi
1 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda piyasa değeri yaklaşık 670 bin TL olan 112 bin 241 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.
Van
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda piyasa değeri yaklaşık 670 bin TL olan 112 bin 241 adet tıbbi ilaç ele geçirildi. Gürpınar
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Başkale-Van karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında şüpheli bir araca 'dur' ihtarı çekildi. İhtara uymayarak kaçan ve yapılan araştırma neticesinde Güzelsu
Mahallesi'nde bulunan bir adrese şüpheli araçtan tıbbi malzemeler indirdiği bilgisi üzerine operasyon başlatıldı. Adreste yapılan aramada 109 bin 60 adet satışı özel reçete ile yapılan uyuşturucu madde niteliği taşıyan hap ve 3 bin 181 adet hayvansal tıbbi ilaç olmak üzere toplamda 112 bin 241 adet tıbbi ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen tıbbi ilaçların yaklaşık piyasa değerinin 670 bin TL olduğu belirtildi.
Olaylarla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:01 Kaynak: İHA
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