Van'da 68 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'da bir araçta yapılan aramada 68 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesinde tespit edilen bir araçta narkotik köpeği "Thor" ile arama yaptı.

Aramada aracın yakıt deposuna zulalanmış 68 kilo 700 gram likit sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.