Van'da 687 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 687 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika

Van'da 687 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

6 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 687 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 687 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, System.String[]

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 687 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 78, Başkale'de 110, Çaldıran'da 17, Çatak'ta 102, Edremit'te 6, Erciş'te 80, Gevaş'ta 10, Gürpınar'da 97, İpekyolu'nda 22, Muradiye'de 61, Özalp'te 82, Saray ilçesinde ise 22 olmak üzere toplam 687 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(İHA)

Bahçesaray, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:15 Kaynak: İHA
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