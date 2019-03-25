Son Dakika Haberleri: Van'da 69 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'da 69 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 69 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 69 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 69 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyeti sırasında Yolmaçayır Mahallesi yakınlarında bir grubun yaya olarak ilerlediğini tespit etti.

Olay yerine giden ekipler, yaptıkları kontrollerde 47 Afganistan, 19 Pakistan, 2 Bangladeş ve 1 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.

Yakalanan 69 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:58 Kaynak: AA

Jandarma, Başkale, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İç Çamaşırına Gizlediği Uyuşturucuyla Uçağa Binmek İsteyen Şahıs Yakalandı Seçime 6 Gün Kala 9 Büyükşehirde Dengeleri Değiştirecek Anket Erdoğan, "Dünya Beşten Büyüktür" Sözünün Patentini Aldı İşte İşsizliğin En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 11:52:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 69 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]