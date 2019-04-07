Van'da 69 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Van'da 69 düzensiz göçmen yakalandıVAN - Van'ın Muradiye ilçesinde jandarmadan kaçan iki ayrı araçta toplam 69 düzensiz göçmen yakalandı.
Van
'da 69 düzensiz göçmen yakalandı
VAN - Van'ın Muradiye
ilçesinde jandarmadan kaçan iki ayrı araçta toplam 69 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Muradiye Alpaslan Jandarma
Karakol Komutanlığı ile Erciş Merkez
Jandarma Karakol Komutanlığı'nın Van-Erciş Karayolu üzerinde yaptığı ortak faaliyette, 04 D 5633 plakalı minibüs sürücüsü Ç. E., icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesine yakalanmamak için Karahan Mahallesi yakınlarında araçta bulunan göçmenleri indirdi. Göçmenleri indirdikten sonra olay yerinden kaçmaya çalışan Ç. E. ile araçtan indirilen 41 Afgan uyruklu göçmen yakalandı.
Öte yandan jandarma tarafından yapılan takip sonucu durdurulan 65 AAH 276 plakalı minibüste yapılan aramada ise yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen 28 Afgan uyruklu göçmen yakalandı.
İki ayrı olay neticesinde araç sürücüleri Ç. E. ile T.K. hakkında tahkikata başlanıldığı belirtilirken, araç sürücülerine 9 bin 389 TL para cezası, araçlara ise 5 bin 330 TL para cezası kesildiği ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:16 Kaynak: İHA
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