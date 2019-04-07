Son Dakika Haberleri: Van'da 69 Kaçak Göçmen Yakalandı

Van'da 69 Kaçak Göçmen Yakalandı

59 dakika önce

Van'ın Muradiye ilçesinde iki araçta 69 kaçak göçmen yakalandı.

Van'da 69 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
Van'ın Muradiye ilçesinde iki araçta 69 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Muradiye ilçesine bağlı Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ile Erciş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Van-Erciş karayolu üzerinde ortak uygulama yaptı. Yol emniyet ve kontrol devriyesi olduğunu fark eden 04 D 5633 plakalı minibüs sürücüsü Ç.E., araçta bulunan göçmenleri Karahan Mahallesi yakınlarında indirdi. Göçmenleri indirdikten sonra kaçmaya çalışan Ç.E. ile araçtan indirilen 41 Afgan göçmen yakalandı.

Jandarma tarafından yapılan takip sonucu durdurulan 65 AAH 276 plakalı minibüste yapılan aramada ise yurda kaçak yollarla giren 28 Afgan göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan araç sürücüleri Ç.E. ile T.K. hakkında tahkikat başlatılarak, sürücülere 9 bin 389 TL, araçlara ise 5 bin 330 TL para cezası kesildiği ifade edildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:02 Kaynak: İHA

Erciş, Jandarma, Muradiye, Van, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cezaevi Firarisi, 8 Yıl Sonra Evindeki Gizli Bölmede Yakalandı Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti Yıldız Parkı'nda Tarihi Duvar Çöktü 12 Yaşındaki Çocuğun İfadesi Cinayetin Seyrini Değiştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 17:01:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 69 Kaçak Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]