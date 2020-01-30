Van'da 69 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 69 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 69 kilogram eroin ele geçirildi

15 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesinde 69 kilogram eroin ele geçirildi.

Van'da 69 kilogram eroin ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde 69 kilogram eroin ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Atlılar Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi.


Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada evin ahırında toprağa gömülü bidonda 69 kilogram eroin bulundu.

Ev sahibi gözaltına alındı.

Jandarma, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:06 Kaynak: AA
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