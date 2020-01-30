Van'da 69 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde 69 kilogram eroin ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Atlılar Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi.



Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada evin ahırında toprağa gömülü bidonda 69 kilogram eroin bulundu.

Ev sahibi gözaltına alındı.