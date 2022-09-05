VAN'DA İLK KEZ 'URARTU SEMPOZYUMU' DÜZENLENECEK - Son Dakika
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VAN'DA İLK KEZ 'URARTU SEMPOZYUMU' DÜZENLENECEK

05.09.2022 17:39
VAN'DA İLK KEZ 'URARTU SEMPOZYUMU' DÜZENLENECEK

VAN'da, 7-9 Eylül tarihlerinde, bu yıl ilk kez 'Urartu ve Ötesi' sempozyumu düzenlenecek.

VAN'da, 7-9 Eylül tarihlerinde, bu yıl ilk kez 'Urartu ve Ötesi' sempozyumu düzenlenecek. Türkiye, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve Avrupa'da Urartuca üzerinde çalışma yapan bilim insanlarının katılacağı sempozyumda, Urartular'ın bilinmeyen yönleri anlatılacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün organizasyonunda, 7-9 Eylül tarihleri arasında ilk kez 'Urartu ve Ötesi' sempozyum düzenleniyor. Van Müzesi'nde düzenlenecek sempozyuma, Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde görev yapan bilim insanlarının yanı sıra İran, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve Avrupa'da Urartuca üzerinde çalışmalar yapan akademisyenler katılacak. İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, Van'ın geçmişinin milattan öncesine dayanan kadim şehir olduğunu belirterek, Bu topraklar üzerinde birçok medeniyetler geldi geçti. Bunların içerisinde milattan önce 9'uncu yüzyıllarda beylik, aşiret ve halkları bir araya getirip, bir devlet kuran, ilk devlet olgusunu oluşturan bölge açısından Urartu Devleti'dir. Van, Urartu'ya başkentlik yapmış ve birçok yapısı, kalesi ve kanalları bulunmaktadır. Bunların da bir bütün olarak görülebileceği, değerlendirilebileceği tek mekan da hiç şüphesiz ki Van'dır. Asur gibi güçlü devlete karşı devlet kuran bir Urartu Devleti'nin bugün kurmuş olduğu topraklar üzerinde yaşıyoruz. Bu medeniyeti, bu zenginliği de ortaya koymak için ilk defa biz 2019 yılında Van Müzesi'ni açarken aslında bir 'Urartu Sempozyumu' yapmak istiyorduk. Fakat pandemiden dolayı bunu ertelemek zorunda kaldık ve bugüne nasip oldu. 7- 9 tarihleri arasında Van Müzesi'nde dünyada Urartu koleksiyonu açısından zengin ve tek olan Urartu Müzesi'nde '1'inci Uluslararası Urartu Sempozyumu'nu icra edeceğiz dedi.

SEMPOZYUMA DAVET

İlk kez düzenlenecek sempozyuma 50 bilim insanının katılacağını da anlatan Uslu, İlk defa araştırma yapan Urartu'nun tarihini kültürünü, inancını geleneğini, savaş yönünü bütünüyle geleneksel yönleriyle ve farklı bakış açısıyla değerlendiren bilim insanlarının davet edilmesi önemlidir. Bilim dünyasına, arkeoloji dünyasına sağlıklı verilerin aktarılması için düzenleme kurulu olarak biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu sempozyumun özellikle Van Müzesi'nde olmasını çok önemsedik. Van Müzesi, bugün dünyada Urartu koleksiyonunun bir bütün olarak görülebileceği, değerlendirebileceği ve yorumlanabileceği tek müzedir. Urartu'nun bilinmeyen bütün yönleriyle, farklı bakış açılarıyla değerlendirilmek üzere de herkesi bu sempozyuma davet ediyoruz diye konuştu. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Türkiye, Eylül, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VAN'DA İLK KEZ 'URARTU SEMPOZYUMU' DÜZENLENECEK - Son Dakika

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