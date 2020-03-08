Van'da 7 bin 490 adet kaçak ilaç ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 7 bin 490 adet kaçak ilaç ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 7 bin 490 adet kaçak ilaç ele geçirildi

7 saat önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde 4 iş yerinde 7 bin 490 adet kaçak ilaç bulundu.

Van'da 7 bin 490 adet kaçak ilaç ele geçirildi, System.String[]

Van'ın İpekyolu ilçesinde 4 iş yerinde 7 bin 490 adet kaçak ilaç bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçak ticaretle uğraşmayı planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki dört iş yerinde arama yaptı.


Aramada, cinsel içerikli ve kilo aldırıcı tablet, macun, jel ve sprey gibi 7 bin 490 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

İş yeri sahipleri S.R.G, M.T, İ.K, F.Ş. ve Ö.A. hakkında "5607 sayılı Kanun'a muhalefet etmek" suçundan işlem yapıldı.

İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:34 Kaynak: AA
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