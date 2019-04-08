Van'da 7 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
27 dakika önce
Van merkez İpekyolu ilçesinde bir minibüste 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van
merkez İpekyolu
ilçesinde bir minibüste 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi
Karpuzalanı Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurdukları bir minibüste arama yaptı. Yapılan aramada yurda yasadışı yollardan sokulduğu tespit edilen toplam 7 bin 500 paket üzerinde TAPDK
bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili H.K. ve L.K. isimli şahıslar hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:14 Kaynak: İHA
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