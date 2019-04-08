Son Dakika Haberleri: Van'da 7 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'da 7 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

27 dakika önce

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir minibüste 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da 7 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Van merkez İpekyolu ilçesinde bir minibüste 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi Karpuzalanı Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurdukları bir minibüste arama yaptı. Yapılan aramada yurda yasadışı yollardan sokulduğu tespit edilen toplam 7 bin 500 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili H.K. ve L.K. isimli şahıslar hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:14 Kaynak: İHA

İpekyolu, Van, 3. Sayfa
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