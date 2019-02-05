Son Dakika Haberleri: Van'da 7 Bin 740 Av Tüfeği Fişeği Ele Geçirildi

Van'da 7 Bin 740 Av Tüfeği Fişeği Ele Geçirildi

1 saat önce

Van'ın Saray ilçesinde, bir evdeki aramada 7 bin 740 av tüfeği fişeği bulundu.

Van'da 7 Bin 740 Av Tüfeği Fişeği Ele Geçirildi, System.String[]
Van'ın Saray ilçesinde, bir evdeki aramada 7 bin 740 av tüfeği fişeği bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede mühimmat, sigara ve mazot kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.

Bakışık Mahallesi'ndeki bir evde arama yapan jandarma ekipleri, 7 bin 740 av tüfeği fişeği, 60 paket kaçak sigara ve 45 litre kaçak mazot ele geçirdi.

Aynı mahalledeki başka bir adreste yapılan aramada da 3 bin 764 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:05 Kaynak: AA

Jandarma, Saray, Van, Güncel
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