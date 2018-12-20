Son Dakika Haberleri: Van'da 7 Bin 898 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'da 7 Bin 898 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

3 saat önce

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 bin 898 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da 7 Bin 898 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 bin 898 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Eski Van Yolu Caddesi üzerinde oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçta yapılan aramada, 7 bin 898 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan R.A. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:13 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Van, 3. Sayfa
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