Son Dakika Haberleri: Van'da 7 Bin 900 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'da 7 Bin 900 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

2 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da 7 Bin 900 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Başkale ilçesi Ortayol Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli şahsın yasadışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları evinde bulundurduğu bilgisi üzerine, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi. Söz konusu adreste yapılan operasyonda 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlemler başlatıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:32 Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa
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