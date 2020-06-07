Van'da 7 Haziran, 'Dünya Kahvaltı Günü' ilan edildi - Son Dakika

Van'da 7 Haziran, 'Dünya Kahvaltı Günü' ilan edildi

DÜNYANIN en kalabalık kahvaltı sofrası ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve adından söz ettirmeyi başaran Van'da, Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde 7 Haziran 'Dünya Kahvaltı Günü' olarak ilan edildi.

Van'da 7 Haziran, 'Dünya Kahvaltı Günü' ilan edildi, System.String[]

DÜNYANIN en kalabalık kahvaltı sofrası ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve adından söz ettirmeyi başaran Van'da, Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde 7 Haziran 'Dünya Kahvaltı Günü' olarak ilan edildi. Pandemi nedeniyle geniş katılımlı etkinlikler yapılamazken, sosyal medya üzerinden kahvaltı fotoğrafları paylaşıldı.

Van'da 2014 yılında 51 bin 793 kişinin katılımıyla "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırılmasına öncülük eden Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), şimdi de Van kahvaltısını dünyaya tanıtmak amacıyla 7 Haziran'ı "Dünya Kahvaltı Günü" olarak ilan etti. Yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan "otlu peynir", yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen "karakovan balı", un, tereyağı ve yumurtanın karışımıyla oluşan "murtuğa" ve bölgeye özgü tereyağında kavrulan ve öğütülmüş buğdayla hazırlanan "kavut" gibi birçok kahvaltı çeşidi bulunan Van kahvaltısı, kentin önemli kültürel mirası olma özelliği taşıyor.

'ULUSLARARASI BİR PROJEYİ HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Yaklaşık bir yıldır üzerine çalışılan Dünya Kahvaltı Günü etkinliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, 7 Haziran'ın Van için tarihi bir gün olduğunu söyledi. Başkan Takva, "Bu yılki etkinliğimizi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiş insanlarımıza ve sağlık çalışanlarına atfederek başladık. Bu anlamlı etkinliğimiz çerçevesinde özellikle bakıma muhtaç çocuklarımıza yönelik bir kahvaltı etkinliği ile güne başladık. Üzerinde uzun zamandır çalıştığımız bu uluslararası projeyi hayata geçirmek için bir aradayız. Bizim için Van çok önemli kültürel değerlere sahip bir şehir. Dolayısıyla bu kültürel değerlerimizi ön plana çıkarmak ve bunu dünya ile paylaşmak gayesi ile de bugün 'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliğini gerçekleştiriyoruz" dedi.

'PANDEMİ NEDENİYLE BURUK BAŞLADIK'

Van'ın kahvaltısı ile ünlü olduğunun altını çizen Takva, 2014 yılında da yaptıkları Guinness rekor denemesi ile dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrasını kurarak bu süreci başlattıklarını anlattı. Ardından da Van kahvaltısının marka tescilini aldıklarını belirten Takva, şöyle konuştu:

"Van kahvaltısının bileşenlerinden 6 ürünü coğrafi işaret tescili yapmak suretiyle belli bir aşamaya getirdik. Bundan sonraki süreçte soframızı Van kahvaltısının zenginliğini, bu kültürel mirası dünya halklarıyla da paylaşmak ve farkındalığı yükseltmek amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdik. Projemiz pandemi nedeniyle biraz buruk başladı. Ancak geldiğimiz noktada, başarılı bir performans sergilendiğini, bütün dünya insanlarının bu işi sahiplendiğini memnuniyetle görmüş olduk. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Pakdemirli'nin bu etkinliğe yönelik Dünya Kahvaltı Günü münasebetiyle yayınladığı mesaj, hepimizi çok mutlu etti. Bir devlet adamının, bir bakanımızın bu meseleyi ne kadar çok sahiplendiğini, içselleştirdiğini ve bunu dünyaya da mesaj vermek üzere Van ile paylaştığını büyük bir memnuniyetle izledik. Yıllardır bütün projelerimizi destekleyen, her türlü maddi ve manevi katkı vermekten çekinmeyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na da teşekkür ediyoruz."

'TEK KAPIMIZ SOSYAL MECRA'

Bunun bir ekip işi olduğunu belirten Takva, "Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi. Bu bir kişinin arzu ve istekleriyle gerçekleşmiş bir proje değil. Ciddi bir emek olduğunu ifade etmek istiyorum. Van şehri için bizim bir çıkış yakalamamız gerekiyordu. Pandemi nedeniyle açık olan tek kapımız sosyal mecra kapısıydı. Oradan yürüyerek yerel ürünlerimizi küresel manada insanlarla paylaşmanın önemli bir farkındalık olacağını düşündük. Bugün de tüm dünya halklarına, dünyanın en keyifli günü temasıyla paylaşılmış oldu" diye konuştu.


Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 02:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da 7 Haziran, 'Dünya Kahvaltı Günü' ilan edildi - Son Dakika

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