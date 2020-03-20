Van'da 7 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da 7 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 7 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildi

6 saat önce

Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'da 7 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 06 plaka sayılı bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Narkotik madde arama köpeği Bozo ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın ön sağ ve sol teker davlumbaz altındaki marşpiyel boşluğuna zulalanmış vaziyette 30 paket halinde toplam 7 kilo 780 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü Ö.D., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Edremit, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:22 Kaynak: İHA

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