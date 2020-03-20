Van'da 7 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 7 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 7 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildi

6 saat önce

Van'ın Edremit ilçesinde kamyonette 7 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'da 7 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Edremit ilçesinde kamyonette 7 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.


Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş Mahallesi uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.


Narkotik köpeği "Bozu"un da kullanıldığı aramada, kamyonetin tekerlek davlumbazı altındaki marşpiyel boşluğuna gizlenmiş 30 pakette 7 kilo 780 gram metamfetamin bulundu.


Gözaltına alınan sürücü Ö.D. işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:42 Kaynak: AA

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