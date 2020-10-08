Van'da 7 kilo 931 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Edremit ilçesinde üzerinde 7 kilo 931 sentetik uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde "torbacı" diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Şabaniye Mahallesi'nde devriye görevi yapan ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan Ş.A'yı gözaltına aldı.

Üst aramasında 16 paket içinde 7 kilo 931 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar para bulunan Ş.A. gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.