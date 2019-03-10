Van'da 7 Kilo Afyon Sakızı Ele Geçirildi
1 saat önce
VAN'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda 7 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi, İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
VAN'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda 7 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi, İran
uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu İlçesi
Bahçıvan Mahallesi Zübeyde Hanım
Caddesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Evde ve bodrum katında eğitimli narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramalarda 5 poşette 7 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili İran uyruklu 2 kişi, gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:42 Kaynak: DHA
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