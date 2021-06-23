Van'da 7 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 kilogram metamfetamin maddesiyle 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 22 Haziran 2021 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'nde ikamet eden E.C. isimli şahsın evinde narkotik dedektör köpekler Aşil ve Barut ile arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada, 7 adet şeffaf poşet içerisinde sarılı vaziyette 7 kilogram metamfetamin maddesi ve uyuşturucuların satışında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili firari şüpheli E.C. isimli şahsın yakalanmasına yönelik adli soruşturma devam etmektedir" denildi. - VAN