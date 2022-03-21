Van'da 7 organizatör tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 7 organizatör tutuklandı

21.03.2022 08:40
Van'da 7 organizatör tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 organizatör tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 14-20 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan 3 ayrı operasyonda; 7 adet sahte oturma izin belgesi, 6 adet sahte pasaport ele geçirilmiş, 8 organizatör hakkında adli işlem yapılmış ve 7 şahıs tutuklanmıştır" denildi. - VAN

YORUMLAR
500
Van'da hırsızlık operasyonu Van'da hırsızlık operasyonu

Göçmen, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 7 organizatör tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
08:41 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Er ya da geç Putin'le görüşeceğim, toplantı Kudüs'te bile olabilir
08:40 Doktora şiddet uygulayıp hastaneyi birbirine katmış! O şehir magandasından akılalmaz sözler: Hepinizi gömmezsem adam değilim
08:33 Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! İşte güncel döviz kurları
08:25 Altın yeni haftaya düşüşle başladı! İşte 21 Mart güncel altın fiyatları
08:13 Havalar ısınıyor: İşte 21 Mart 2022'de bütün yurtta hava durumu
08:05 Cansız bedenleri sahilde bulundu: Kadını iple boğdu, sonra da kendini ağaca astı
08:04 Rus-Ukrayna savaşının 26. günü: Bir yanda füzelerle savaş, diğer yanda müzakereler
08:01 Hızını alamayan Mustafa Sarıgül, bu defa vatandaşı tokatladı
00:56 Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i farka boğdu!
00:17 Büyükçekmece sahilde Türkmenistan uyruklu olduğu tespit edilen 2 ceset bulundu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 08:46:12. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da 7 organizatör tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement