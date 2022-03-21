Van'da 7 organizatör tutuklandı - Son Dakika

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 14-20 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan 3 ayrı operasyonda; 7 adet sahte oturma izin belgesi, 6 adet sahte pasaport ele geçirilmiş, 8 organizatör hakkında adli işlem yapılmış ve 7 şahıs tutuklanmıştır" denildi. - VAN