Van'da 7 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Van'da 7 organizatör tutuklandı

04.07.2022 08:31

Van'da 7 organizatör tutuklandı Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 organizatör tutuklandı.

Van'da 7 organizatör tutuklandı

VAN - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 27 Haziran - 3 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan 4 ayrı operasyonda; 8 organizatör hakkında adli işlem yapılmış ve 7 organizatör tutuklanmıştır" denildi.

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Kaynak: İHA

Göçmen, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 7 organizatör tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 7 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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