Van'da 70 bin fidan toprakla buluşturuldu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'ın orman varlığının çok az olduğunu belirterek, "Van'ın yüzölçümünün yaklaşık yüzde 2'si orman, bunun da yarısı kargalar tarafından ekilen ceviz ağaçlarından oluşmaktadır" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ülke genelinde başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Van genelinde 7 bin kişi 70 bin fidanı toprakla buluşturdu. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurubaş Mahallesi'nde tahsis edilen 17 bin metrekarelik alana badem, sedir, karacam, batı ladini türlerinden oluşan 20 bin fidan dikildi. 20 personel, 2 traktör, 1 kamyon ve 1 arazözün çalıştığı alana ayrıca 2 kilometre yol yapılarak ulaşım sağlandı.



Etkinlikte konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde Türkiye genelinde bugün 11 milyon fidanın dikildiğini belirtti. Van genelinde de 7 bin kişi tarafından 70 bin fidanın dikildiğini ifade eden Vali Bilmez, "Van Büyükşehir Belediyesine ait alanda da 20 bin ağaç dikiyor. 10 bin sedir, 6 bin sarı çam, 4 bin de badem ağacı dikildi. İlimizde dikilen ağaçlarla birlikte orman varlığımız daha da artacaktır. Bu ağaçlar bölgede kardeşliğin, birliğin ve huzurun sembolü olacaktır. İnşallah bu ağaç dikimiyle birlikte çocuklarımızın hayallerini ve umutlarını yeşerteceğiz" diye konuştu.



Van'ın orman varlığının çok az olduğunu işaret eden Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Her yıl daha da çok ağaç dikerek bunu attıracağız. Van'ın yüzölçümünün yaklaşık yüzde 2'si orman, bunun da yarısı kargalar tarafından ekilen ceviz ağaçlarından oluşmaktadır. İnşallah insanlar tarafından ekilen ağaçlarımız yüzde 5 bulur."



"Fidan dikme sahası çocuklarımızla cıvıl cıvıl"



Fidan dikim etkinliğinin çocuk ve gençlerle çok renkli geçtiğini dile getiren AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise "Batı bölgesinde mevsimler ve yağışlar daha normal olduğu için oradaki verimlilik çok yüksek olabilir. Bizim de ormanlarımızın olabilmesi adına kendi ilimizde böyle bir adım atmamız gerekiyor. Böylece çocuklarımızın nefes alması için güzel bir vesile olacak. Fidan dikme sahası çocuklarımızla cıvıl cıvıl. Çok güzel bir organizasyon olmuş" şeklinde konuştu.



Barut kokularının son bulduğu, huzur ve kardeşlik ikliminin estiği fidan dikme etkinliğinin hayırlara vesile olmasını dileyen AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, dağların artık yeşil ve huzurlu olduğunu dile getirdi.



Konuşmaların ardından vatandaşlar 70 bin fidanı toprakla buluşturdu. - VAN