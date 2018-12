Van'da 70 Çocuğa Giyim Yardımı

AK-AY Grup İcra Kurulu Başkanı Umut Akay tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce tespit edilen yaklaşık 70 çocuğa giyim yardımı yapıldı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün hayata geçirdiği 'Çocuk ve Gençlik Kampüsü' projesi kapsamında sokakta çalıştırıldığı tespit edilen 70 çocuk, DoubleTree By Hilton Van Otelinde ağırlandı. Otelde güzel bir gün geçiren ve dilediğince eğlenen çocuklar; yeni yıla, yeni kıyafetlerle girmenin mutluluğunu yaşadı.Yapılan yardım çalışmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, sokakta çalışan ve dilencilik yapan çocuklara karşı önlem amacıyla bir proje başlattıklarını belirtti. Proje kapsamında sokakta çalıştırılan çocukların mobil ekipler tarafından tespit edildiğini ifade eden İl Müdürü Çohaz, "Bu kapsamda bir mobil ekip kurmuştuk. Bir yıldan bu yana haftada 3 gün boyunca mobil ekiplerimiz sahada çalışmalar yapıyorlar. Bu kapsamda sokaktan alınan çocukların aileleriyle görüşmeler yapılarak eğitimlerinin devamlılığı sağlanıyor. Bu konuda yoksul ailelere ise sosyal ve ekonomik destekler veriliyor" dedi.DoubleTree By Hilton Van Oteli yetkililerinin çocukları ağırlayarak sevindirdiklerini dile getiren Çohaz, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çalışma sürecimizde Kurtuluş Akay ile Umut Akay bizlere güzel bir yaklaşım gösterdiler. 'Kış gününde çocukları giydirmek istiyoruz' dediler. Bizler de bu tekliften dolayı çok memnun olduk. Kendilerine liste yaptık. Bu kapsamda çocuklarımızı otellerinde ağırlayarak yardımda bulundular. Bu da çocukların sosyal hayatı tanımaları açısından çok güzel bir çalışma oldu."Çocukları sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden AK-AY Grup İcra Kurulu Başkanı Umut Akay ise, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüyle beraber sokakta çalışan kardeşlerimizle yeni yıla, yeni kıyafetlerle girmiş olmalarının mutluluğunu yaşıyoruz. Her yılbaşında artık geleneksel hale getirmek istediğimiz bu davetimize katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - VAN