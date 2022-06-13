Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta 2 iş yerinde yaptıkları aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 710 litre akaryakıt ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da 710 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

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