VAN'DA 72 ÇOCUK İLK KEZ LUNAPARKTA EĞLENDİ - Son Dakika
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VAN'DA 72 ÇOCUK İLK KEZ LUNAPARKTA EĞLENDİ

29.05.2022 13:04

VAN'ın Erciş ilçesinde kimsesiz ve ihtiyaç sahibi 72 çocuk için lunaparkta etkinlik düzenlendi.

VAN'ın Erciş ilçesinde kimsesiz ve ihtiyaç sahibi 72 çocuk için lunaparkta etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, çocuklara çikolata, balon ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Safa Vakfı, Erciş Kaymakamlığı ile iş birliği yaparak ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde yaşayan ve bugüne kadar lunaparka gitmeyen yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklar için etkinlik düzenledi. Belirlenen 72 çocuk, araçlarla evlerinden alınarak ilçe merkezindeki lunaparka getirildi. İlk defa dönme dolap, elektrikli tren ve çarpışan arabalara binen çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Kaymakam ve Belediye Başkanı Mehmetbeyoğlu da lunaparka gelerek çocukların mutluluğuna ortak oldu. Mehmetbeyoğlu, oyun parkında eğlenen çocuklara, çikolata, balon ve çeşitli hediyeler verdi. Etkinliği yapan vakıf temsilcilerine teşekkür eden Mehmetbeyoğlu, Vakfın dezavantajlı çocuklar için düzenlemiş olduğu etkinlik bizi de mutlu etti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kimsesizlerin, kimsesi olan bir devlettir. Bugün, çocuklarımız yüzündeki mutluluğu görmek bize ayrı bir sevinç yaşattı. Biliyoruz ki yetim gülerse dünya güler. Bundan dolayı bu tür etkinlikler yapmayı sürdüreceğiz dedi.

Safa Vakfı İlçe Başkanı Coşkun Durmaz ise, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi çocuklar için etkinlik yapmayı sürdüreceklerini belirterek, Türkiye'nin her tarafında yetim şenliği başlattık. Biz de hiç oyun parkına gelemeyen dezavantajlı çocuklarımızı buraya getirerek onlara çeşitli hediyeler vererek sevindirdik. Onların kimsesiz olmadığını, Türkiyemizin büyük bir devlet olduğunu, yetimlerimizin, çocuklarımızın yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Safa Vakfı olarak, ihtiyaç sahibi çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Kaymamamızı ve desteklerini sunan iş insanı İzzet Albayrak'a teşekkür ediyoruz diye konuştu. (DHA)

VAN'DA 72 ÇOCUK İLK KEZ LUNAPARKTA EĞLENDİ
VAN'DA 72 ÇOCUK İLK KEZ LUNAPARKTA EĞLENDİ
VAN'DA 72 ÇOCUK İLK KEZ LUNAPARKTA EĞLENDİ
VAN'DA 72 ÇOCUK İLK KEZ LUNAPARKTA EĞLENDİ

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Kaynak: DHA

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