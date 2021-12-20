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Van'da 72 kilo 204 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 72 kilo 204 gram eroin ele geçirildi

20.12.2021 10:11
Van'da 72 kilo 204 gram eroin ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince bir hafta boyunca yapılan farklı operasyonlar sonucunda 72 kilo 204 gram eroin ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince bir hafta boyunca yapılan farklı operasyonlar sonucunda 72 kilo 204 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 13 - 19 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 72 kilo 204 gram eroin, 1 kilo 246 gram afyon sakızı, 17,06 gram metamfetamin, 5,81 gram esrar, 0,6 gram sentetik kannabinoid ve 490 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 32 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti

Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma' suçlarından yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da 72 kilo 204 gram eroin ele geçirildi
Van'da 72 kilo 204 gram eroin ele geçirildi
Van'da 72 kilo 204 gram eroin ele geçirildi

Uyuşturucu, Polis, Eroin, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 72 kilo 204 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 72 kilo 204 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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