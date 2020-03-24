Van'da 72 kişilik ekiple dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika
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Van'da 72 kişilik ekiple dezenfeksiyon çalışması

6 saat önce

Van'da 72 kişilik ekiple dezenfeksiyon çalışmasıVAN Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 72 kişilik ekip, koronavirüs salgınına karşı kent merkezindeki Kazım Karabekir ve Cumhuriyet caddelerinde dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Van'da 72 kişilik ekiple dezenfeksiyon çalışması

VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 72 kişilik ekip, koronavirüs salgınına karşı kent merkezindeki Kazım Karabekir ve Cumhuriyet caddelerinde dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs salgınına yönelik önlemleri sürüyor. 72 kişilik ekip kentin en işlek caddeleri olan Kazım Karabekir ve Cumhuriyet caddelerini dezenfekte etti. Çağrılara rağmen evlerinden çıkan vatandaşların bugün de yoğun olarak görüldüğü iki caddede ATM'ler, otobüs durakları, çöp konteynerleri ile iş yerlerinin camları, dezenfekte edildi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, Büyükşehir Belediyesi olarak koronavirüs gündemde değilken bile dezenfekte çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Koronavirüs gündeme geldiği günden bugüne kadar biz toplu yaşamın olduğu her yerde en üst düzeyde dezenfeksiyon çalışmalarımız devam ediyordu. Bugün kent merkezindeki ana caddeler ile iş yerlerimizin girişlerinde 72 personelimizle bu çalışmayı yürütüyoruz. Bu anlamda da en üst seviyede tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızdan bizim talebimiz, mümkün mertebe sokağa, caddelere çıkmasınlar. İllaki çıkma ihtiyacımız varsa yakın temastan kaçınalım. Tedbir, koronavirüse karşı etkindir. Bizler tedbirimizi aldığımızda da bu işin üstesinden kesinlikle geleceğiz. Bu çalışmalarımız 7/24 toplum yaşam alanları ve insanların yaşadığı bütün alanlarda devam ediyor. Halkımızın sağlığı bizim için önceliğimiz. Tedbirleri biz alacağız, vatandaşlarımızın da duyarlı olmalarını evden çıkmamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Van'da 72 kişilik ekiple dezenfeksiyon çalışması

Kazım Karabekir, Koronavirüs, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:37 Kaynak: DHA

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