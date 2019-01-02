Son Dakika Haberleri: Van'da 72 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı

Van'da 72 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 72 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 72 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 72 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 5, Başkale'de 19, Çaldıran'da 6, Çatak'ta 7, Gevaş'ta 4, Gürpınar'da 13 ve Muradiye ilçesinde de 18 olmak üzere toplam 72 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın çok bulutlu; Muş, Bitlis ve Van'ın güney ilçelerinde zamanla aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar Van'da eksi 6, Bitlis'te eksi 5, Muş'ta eksi 7 ve Hakkari'de ise eksi 9 derece olarak ölçülmüştür.

Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 4, Bitlis'te 0, Muş'ta 3 ve Hakkari'de ise 1 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:41 Kaynak: İHA

Bitlis, Muş, Kar, Van, Güncel
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