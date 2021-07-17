Van'da 73 Afgan kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesindeki 2 farklı bölgede, Afganistan uyruklu 73 kaçak göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan minibüs sürücüsü N.Ç. ise mahkemece tutuklandı.

Erciş Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi ve istihbarat birimleri, kaçak göçmenlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri, Topraklı Mahallesi'nde takip ettikleri minibüsü durdurdu. Araçta Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı. Ekiplerin yaptığı incelemede, kapasitenin üzerinde yolcu alınabilmesi için minibüsteki koltukların söküldüğü tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan sürücü N.Ç., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen N.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.