73 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde 73 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi ve istihbarat birimlerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, Topraklı Mahallesi'nde durdurulan bir minibüste yapılan kontrollerde 50 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Minibüsün kapasitesinden fazla kişi alması için koltuklarının söküldüğü tespit edildi.

Yasa dışı geçişi organize ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan N.Ç, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Aşağıgöze Mahallesi'ne bağlı İncesu mezrasında da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 23 Afganistan uyruklu yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 73 düzensiz göçmene, Erciş Belediyesi zabıta ekiplerince çorba ve su ikramında bulunuldu.

Zabıta personeli Zerrin Şen, bitkin düşen göçmenlerin karınlarını doyurduklarını ve sağlık kontrollerinin yapılmasını sağladıklarını belirtti.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İlçede 6 ayda 890 düzensiz göçmen yakalayan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 araca el koydu, 28 şüpheliye 3 milyon 376 bin 817 lira para cezası uyguladı.