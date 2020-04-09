Van'da 73 şişe kaçak alkollü içecek ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 73 şişe kaçak alkollü içecek ele geçirildi
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Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 73 şişek kaçak alkollü içecek ele geçirildi.
Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 73 şişek kaçak alkollü içecek ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Halilağa Mahallesi Kültür 1. Sokak üzerinde bulunan bir iş yeri ve müştemilatında arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 73 adet (şişe) kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içecek ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi Ş.B. hakkında işlem yapıldığı bildirildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 09:38 Kaynak: İHA
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