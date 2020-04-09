Van'da 73 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 73 şişe sahte içki ele geçirildi
6 saat önce
Van'ın İpekyolu ilçesinde yapılan denetimlerde 73 şişe sahte içki ele geçirildi.
Van'ın İpekyolu ilçesinde yapılan denetimlerde 73 şişe sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretildiği ihbarı aldı.
Bunun üzerine Halilağa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arama yapan ekipler, 73 şişe sahte içki buldu.
İş yeri sahibi Ş.B. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:42 Kaynak: AA
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